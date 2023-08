Belgia koondislane langes pärast suurt kaotust rassistlike rünnakute ohvriks

Merseyside'i politsei alustas asjaolude selgitamist. „Juurdlus on käimas pärast Evertoni mängijale suunatud rassistlikke kommentaaride avaldamist. Võtame kõiki rassistlike solvanguid äärmiselt tõsiselt. Soovime meelde tuletada, et kui arvate, et saate kommentaare avaldades jääda anonüümseks, siis see ei vasta tõele,“ teatasid nad.