Craigi Breeni pikaaegne mänedžer soovib iirlase sünnilinnas korraldada suure mälestusürituse

Iirlase sõnul on eesmärk koostöös Breeni vanematega korraldada Watefordis rallisõitja mälestuseks mingisugune üritus. „Craigi matused olid kõigile väga rasked. See oli väga emotsionaalne aeg. Teda armastati sama palju nii sõitja kui ka inimesena,“ rääkis Coleman DirtFishi ralliportlaalile.

Colemani sõnul on üritusel osalemine rallisõitjate jaoks vähim, mis nad Breeni heaks teha saavad. „Hakkame seda planeerima ja meeskondadega arutama. Ilmselgelt peame arvesse võtma rallikalendrit, aga meil on kaheksa kuud aega, et see kõik kokku panna,“ avaldas ta arvamust. „Teeme, mis suudame. Praegu on väga emotsionaalne aeg ja kõik on veel toores. Selline sündmus oleks väga eriline viis teda meenutada.“