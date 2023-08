Eesti paraadala kaob vaikselt pildilt. Kas Eesti purjetajad jäävad esimest korda pärast taasiseseisvumist olümpiakohata?

Purjetamine pole olnud Eestile ülemäära edukas olümpiaala – võidetud on kolm hõbedat ja kaks pronksi – kuid see-eest järjepidev. Taasiseseisvumise järel on aina oldud mängudel. Tõsi, pärast vendade Toomas ja Tõnu Tõniste olümpiapronksi Barcelonas on Eesti purjetajad teeninunud tiitlivõistlustel vaid ühe medali (Deniss Karpak Pronksi aastal 2007), kuid alati on oldud pildil ehk siis olümpial. Ent nüüd, kui jagatakse kohti Pariisi mängudele, tundub seis kahtlaselt kesine.