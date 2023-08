Meeste kettaheide ja pommiülikonnas miilijooks. Tallinnas toimub MM-i järel kõrgetasemeline kergejõustikuõhtu

Kolmapäeval, 30. augustil toimuvale jõuproovile on oodata silmapaisvaid atleete pea paarikümnest riigist. Ühel peaalal, meeste kettaheites, on Tallinnas võistlustules maailma edetabelijuht Kristjan Čeh Sloveeniast (isiklik rekord 71.86), Tokyo olümpiavõitja Daniel Stahl Rootsist (71.86), Doha MM-hõbe Fedrick Dacres Jamaikalt (70.78), Budapestis õnnetult lõppvõistluselt välja jäänud Tokyo olümpiahõbe rootslane Simon Pettersson (70.42), kahekordse olümpiavõitja ning maailmameistri leedulase Virgilijus Alekna vanem poeg Martynas Alekna (67.41) ning mitmed teised. Aleknade kettaheitedünastia noorem võsu, Euroopa meister Mykolas Alekna (71.00) otsustab Tallinnas osalemise pärast tänaõhtust maailmameistrivõistluste finaali.

Pommiülikonnaga miilijooks

Koostöös Päästeameti Demineerimiskeskusega toimub kergejõustikuõhtu raames ka eksklusiivne maailmarekordiüritus pommiülikonnaga miilijooksus. Üle maailma on demineerijatel üheks traditsiooniliseks mõõduvõtuks ja hea füüsilise ja vaimse vormi näitajaks pommiülikonnas ühe miili läbimine. Jooksu kõige raskem osa on pommiülikond, mis kaalub umbes 40 kilogrammi, sealhulgas viie-kuuekilone kiiver. Võistlusdistantsi vältel on jooksjal kõrval saatja, kes kontrollib võistleja seisundit, sest juba miilipikkune jooksudistants 40-kilose lisaraskusega on kehale päris suur koormus.