„See on seksuaalne väärkohtlemine!“ Hispaania jalgpalliliidu president suudles MM-i finaali järel mängijat

Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales näitas enda rahulolu koondise edu üle välja seninägematul viisil, kui suudles otseülekandes naiskonna liiget Jennifer Hermosot.

Pärast finaali küsiti Hermosolt intsidendi kohta kommentaari. „Ah...jah. See ei olnud üldse tore,“ rääkis ta Hispaania meediale.

Hispaania meediaväljaanne Marca kirjutab, et Rubiales kordas 2010. aastal Hispaania koondislase Iker Casillase tehtud trikki, kui väravavaht suudles otse-eetris oma ajakirjanikust tüdruksõpra.

Rubialese tegu tekitas palju ülemaailmset negatiivset vastukaja. „Hispaania jalgpalliliidu presidendi käitumine pole okei. See on jalgpalluri karjääri tipphetk ja tema emotsioonid on laes,“ kommenteeris olukorda Briti jalgpalliajakirjanik Colin Millar.