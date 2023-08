Kevin Pesur jõudis esmakordselt Drift Mastersi EM-etapil poodiumile

Tandemitest nautis Pesur enda sõnul enim veerandfinaali Norra meistri Kviaga. „Sõidud olid niivõrd tasavägised, et kohtunikud andsid meile otsuse langetamiseks one more time-i, ehk pidime sõitma ühe korra veel, et selgitada välja, kes meist läheb edasi poolfinaali,“ rääkis eestlane, kes poolfinaalis kohtus Piotr Wiecekiga. Poolakas pääses edasi finaali ja alistas seal iirlase Conor Shanahani.