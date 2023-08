Viimased neli aastat Hispaanias toimetanud Eesti noortekoondislane liitus Viimsiga

Viimased neli aastat kuulus 18-aastane ja 191 cm pikkune tagamängija Stefan Vaaks Hispaania klubi Madridi Estudiantese noortesüsteemi. „Pärast nelja aastat Hispaanias otsustasin tulla koju Eestisse ning esindada Viimsit, sest nad on näidanud ennast professionaalsest küljest noorte arendamisel. Samuti sümpatiseerib mulle treenerite tandem. Viimsis on väga head treeningtingimused, mis loodetavasti aitavad mul paremaks korvpalluriks saada,“ vahendas klubi pressiteenistus Vaaksi sõnu.

Peatreener Valdo Lips peab eesootaval hooajal panustama eelkõige noortele, kelle jaoks on suur väljakutse teenida treenerite usaldus ning näidata meistriliiga küpsust. „Stefan on meie üks paljudest noormängijatest. Eelkõige ootan kõigilt noortelt kogemuste puudumise kompenseerimist töökusega ja kaitses hakkama saamist. Siis tuleb ka mänguaeg, võimalused rünnakul ja kogunevad kogemused. Soovime luua treeneritega noortele hea keskkonna arenguks, et teha võimalikuks järgmine samm korvpalluri karjääris. Tahan, et ka Stefan haaraks sellest võimalusest kinni,“ ütles Lips.