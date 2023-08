VIDEOD | Motokrossi EM-sarja pronksmedalist tegi kodustel võistlustel puhta töö

Taas Eestis võistlustules olnud Saar pidi paraku esimese sõidu tervislikel probleemidel katkestama. Ta selgitas, et suuresti mõjutas seda ajavahe, mis USA-st Eestisse reisides tekkis ning seetõttu on tema unekvaliteet kannatada saanud.

Rillo, Sõna ning Saar lähevad koos ka rahvuste krossile Eestit esindama. Saar tõdes, et ta on selle tiimiga rahul ja tal on hea meel, et poisid sel aastal tublit tööd on teinud. „Arvan, et üheskoos suudame hea tulemuse teha ja üksteist õpetada ka,“ lisas Saar.