Ironmani võistlus nõudis kahe osaleja elu

„Võistluse ajal sa ei saa aru, mis toimub. Seal oleks võinud olla igaüks meist,“ kommenteeris võistlusel osalenud Stephen Lynch ajalehele Irish Times. „Ujumisdistants algas rannast, kuid lained tulid sellise nurga alt, et need peksid meile näkku. See tegi asja nii osalejatele kui ka korraldajatele keeruliseks. Vesi võib olla halastamatu.“