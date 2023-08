VÕRKPALLISTUUDIO | Sten Esna: pole pime usk öelda, et Eesti naiskond võib siit alagrupist veel edasi pääseda

Eesti naiste võrkpallikoondisel on koduselt EM-finaalturniirilt all kolm kaotust ja tabelis üks punkt, aga võimalused D-alagrupist nelja parema hulka murda on veel enda kätes. Delfi Võrkpallistuudio võttis esmaspäeva hommikul Eesti nädalavahetuse matšid põhjalikuma luubi alla.