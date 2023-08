MM-finaali võiduvärava autori eest hoiti isa surma saladuses

Pärast lõpuvilet asus Olga Sydney staadionil koos ema ja kaksikvenna Tomásega tähistama rahvusnaiskonna ajaloolist võitu, kuid jalgpallur sai teada, et tema pikalt haigusega võidelnud isa suri reedel. Laupäeval Austraaliasse lennanud ema hoidis seni asja saladuses, sest ta ei soovinud tütre suurt matši häirida.

„Ma ei teadnud, et üks täht taevas vaatas mu mängu,“ kirjutas Olga hiljem sotsiaalmeedias. „Tean, et sa andsid mulle selle ainulaadse saavutuseni jõudmiseks jõudu. Tean, et sa vaatasid mind täna õhtul sealt kõrgelt ja oled mu üle uhke. Puha rahus.“