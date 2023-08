Hannes Soomer läheb viimasele etapile vastu punktitabeli neljandal kohal

Enemat Enos Motorsport’i meeskonnas sõitev Soomer tõdes, et Asseni rada on talle muidu meelepärane ning ta on seal kiire isegi halva tujuga. „Aga täna sellest ei piisanud. Meie ratta seaded töötavad väga hästi hea pidamisega asfaldil, kus oleme väga kiired, aga kehvema rajakatte korral jääb meil veel kogemusest vajaka. Küsimus on mõnes pisikeses nüansis, sest võrreldes hooaja algusega on kõik palju kiiremaks muutunud, aga kõik muudatused ei anna alati soovitud efekti,“ lausus Hondaga sõitev Soomer, kes enne hooaja viimast etappi on pronksmedalist kaheksa punkti kaugusel.