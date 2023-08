TÄNA OTSEBLOGI | Rasmus Mägi sihib MM-il kohta finaalis

Ainsa Eesti sportlasena on esmaspäeval stardis Rasmus Mägi, kes jookseb kell 20.33 algavas 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalis. „Poolfinaalis tuleb kogu jooksu vältel olla võimalikult heal positsioonil. Usun, et finaali pääs on tehtav,“ ütles 31-sportlane eeljooksu järel, kust ta tuli mängeldes läbi.