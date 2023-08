Ralli EM-sarja tšempioniks kroonitud Paddon: päris selliselt me tiitlit kindlustada ei plaaninud

„Päris selliselt me tiitlit kindlustada ei plaaninud. Kuid kindlasti on see mu karjääri kõige väärtuslikum tiitel,“ tunnistas Paddon, kes sõitis Tšehhi EM-etapi kümnendal kiiruskatsel teelt välja. Kuigi ta üritas ülesõidul oma Hyundai i20 putitada töökorda, siis uusmeremaalane ei saanud etappi jätkata.

Kuid Paddoni lähim konkurent Mārtiṇš Sesks (Škoda Fabia Rally2) ei leidnud kuidagi keerulisel asfaldirallil kiirust ning lätlane lõpetas alles 12. kohal, mistap Hyundai piloot kindlustas endale etapp enne hooaja lõppu üldvõidu. Paddonil on koos 163 ja Sesksl 113 punkti, teiste meeste summa on veel kahekohaline.

„Selliste probleemide järel on kummaline võita, kuid olen oma meeskonna üle väga uhke. Meil oli kuus head rallit ja üks halb. Kokkuvõttes oli see väga hea hooaeg,“ lisas Paddon, kes MM-sarjas on tulnud parimal juhul kokkuvõttes neljandaks.

Paddon oli tänavu meeletult stabiilne, sest ta võitis hooaja avanud Portugali etapi, tuli seejärel Kanaaridel, Poolas, Lätis ja Rootsis teiseks ning Itaalias kolmandaks. „Mulle meeldis tänavune ERC-hooaeg. See pakkus eriilmelisi ja väljakutsuvaid sõite ning konkurents oli tohutu. See on üks parimaid rallisarju ning loodan sellest osa võtta ka edaspidi,“ ütles 36-aastane Paddon.

Tšehhi asfaltteedel olid hädas mitmed tipud. EM-sarjas kolmandat kohta hoidev norralane Mads Östberg (Citroen C3 Rally2) jäi veovõlli purunemise tõttu tee kõrvale, kokkuvõtte neljas mees Efrén Llarena (Škoda Fabia R5) oli etapil alles kaheksas.

Karjääri 11. Barum Czech Rally Zlín esikoha võttis kodumaa teedel kihutanud Jan Kopecký, kellele järgnesid ungarlane Miklós Csomós ja austerlane Simon Wagner. Tšehhi EM-etapp oli ühtlasi sealse autotootja Škoda pidu, sest nende Rally2 või R5 autod võtsid lausa 12 esimest kohta. Tegelikult oli Kopeckýst 9,1 sekundit kiirem Vaslav Pech Jr, aga tema osales 2006. aasta Ford Focus RS WRC masinaga väljaspool arvestust.

Eesti piloote Tšehhis polnud. Nädalavahetusel allkirjastas WRC promootor ning ralli korraldaja lepingu, mille põhjal kuulub Tšehhi etapp EM-sarja kalendrisse 2025. aastani. Tänavusele hooajale tõmmatakse joon alla 6. kuni 8. oktoobrini toimuva Ungari asfaldiralliga.