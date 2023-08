DELFI VIDEO | Merilin Paalo: teame, et tulemas on elu ja surma peale mängud

Paalo, kes on Eesti koondises enamasti nurgaründaja rollis, alustas tänast mängu põhiliberona. Põlvehädaga kimpus Janelle Leenurme täna koosseisus polnud, teine libero Kadri Kangro mänguaega ei teeninud.

Kust sai Paalo energiat kaitses nii vapralt võidelda? „Mul oli vähe aega end närveerimiseks ette valmistada. Sain päeval koosolekul teada, et alustan täna põhiliberona. Ega siin muud polnudki teha, kui proovida ja üritada. Ja õnnestus!“

Geimide käiku ükshaaval lahates analüüsis Paalo: „Ei tahaks öelda, et esimene geim mängukrambi taha jäi. Harjusime nende kõrgete rünnakutega ära. Paar korda ei saanud challenge'it kätte. Aga kui ära harjusime, siis teine geim alustasime juba ise voolavamalt ja olime vabamad - see oligi ilmselt võti. Sealt hakkasid tulema õnnestumised - kõigepealt kaitses, siis muutusime juba ka rünnakul julgemaks. Tõime kohati imepalle üles.“

„Kaks viimast geimi, kus me tõesti lustisime, sisendavad positiivsust. Platsil oli väga mõnus olla. Keegi polnud krampis. See annab meile usku, et suudame Slovakkiat ja Hispaaniat võites [alagrupist] edasi minna. Võime neid võita, kui suudame oma mängu nautida. Meie eesmärk on minna Firenzesse.“

Paalo tunnistas, et eilne 2:3 kaotus Soomele võttis ööseks masti maha: „Läks mitmeid tunde, et öösel magama jääda ja seda mängu uuesti läbi elada. Aga elu pole sellega läbi. Peame tegema omad järeldused, võtma kaasa hea ja õppima vigadest. Enam ei saa midagi muuta, siit on ainult edasi minna.“

Milline vastane on Slovakkia, kellega Eesti kohtub teisipäeval kell 20? Edasipääsuks tuleks mõlemad mängud võita. Kas lähenevate võtmemängude pinget riietusruumis juba tajutakse?

„Slovakkia on sel turniiril näidanud head südikat mängu. Hea kaitsemäng. Nende sidemängija tundub väga hea. Tuleb kindlasti raske mäng. Nagu ma ütlesin, siis meie enda mängu voolavus on võti.“