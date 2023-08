DELFI VIDEO | Kristiine Miilen Hollandi „tuletõrjujatest“: teise geimi lõpus oli nende treener ikka päris närvis

Kristiine Miilen jäi hoolimata suurest kaotusest naiskonna esitusega rahule. „Lõpuks ju näitasime, et nad on ka inimesed, mitte robotid ning teevad vigu. Tegime nalja, et tuletõrjujad ehk nende põhimängijad pandi lõpuks sisse. Tegelikult saime ju nendega hakkama ja loodan, et publik ka nautis,“ rääkis eestlanna pärast kohtumist antud intervjuus.