Korvpalli MM-i B-alagrupp | Serbia on ka Micići ja Jokićita kõva, ülejäänud kolm koondist on suured küsimärgid

Hiina

Võtmemängijad: Li Kaier (Minnesota Timberwolves, NBA), Zhou Qi (South East Melbourne Phoenix, Austraalia), Zhao Jiwei (Liaoning Flying Leopards). Korvpallikaugemale inimesele fikseerime kiirelt ära, et Li Kaier on värskelt kodustatud ameeriklase Kyle Andersoni Hiina nimi. Hiljuti rahvusmeeskonnaga liitunud Anderson on kontrollmängudes tõusnud oodatult tiimi selgeks liidriks. 206 cm pikkuse ääre kõrval on kohalikud mehed, kellest ehk silmapaistvamad on kaksiktornid Zhou Qi ja Wang Zhelin, kellel pikkust vastavalt 216 ja 213 cm. Kuid ühtegi väga põnevat praegust või tulevast superstaari pole hiinlastel viimastel aastatel peale kasvanud. Seda on näha ka koondise tulemustest, sest sõprusmängudes on nad saanud Euroopa koondistelt päris suured saunad.