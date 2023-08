„See ei tulnud mulle üllatusena, sest paljud Venemaa tennisistid teevad samamoodi. Nad jätavad avalikult mulje, et on neutraalsed, kuid tegelikult on asjad vastupidi,“ rääkis ukrainlanna Poola ajakirjanikule Dominik Senkowskile. „Ma ei ole seda Mirraga arutanud, sest me ei suhtle omavahel. Enamik Venemaa naistest ignoreerib meid ega ütle isegi „tere“. Aga mind see ei huvita, sest ma ei tahagi nendega rääkida.“