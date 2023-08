DELFI BUDAPESTIS | USA vägilane näitas hirmutava diagnoosi kiuste oma vägevust

Ryan Crouser oli selle tõuke ajaks juba Budapesti maailmameister. Kahe meetri pikkune ja 145 kg kaaluv vägilane tõestas, et on kuulitõuke valitseja ning selle ala vaieldamatult aegade parim. Seekordne võit on aga erilisem, kui kõik tema eelmised triumfid kokku.