EM-ile sõitva koondise koosseisu avalikustanud Rikberg: kellegi välja jätmise protsess on alati valulik

„Kellegi välja jätmise protsess on alati valulik, seekord oli raske ka see, et keegi ei jäänud välja põhjusel, et ta on kehv. Kontrollmängudes näitasid kõik mehed end heast küljest, seega tuli valik teha mitme hea mängija vahel. Meil on seekord väga ühtlane koosseis ja see tegigi otsustamise keeruliseks. Niisugust olukorda pole Eesti koondises ammu olnud, sest mängijatel on niipalju vigastusi olnud. Nüüd on meil aega nii-öelda peenhäälestusega tegeleda ja eks lõplik olukord selgub juba EMil,“ lisas Rikberg.