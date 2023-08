KOMMENTAAR | Kettagolfi EM Tallinnas pluss Tattari võit andis taas kinnitust, miks see ala pole olümpiakõlbulik

Ilmselge ülekaaluga vana maailma tšempioniks kroonitud Kristin Tattari etteaste oli muljetavaldav. Jah, piiga võis pisara poetada, sest edu sulas käest, ent kui sa lähed viimasele päevale 16-viskelises eduseisus, siis pole võimalik mitte võita. Lõpuks edestas Tattar lähimat konkurenti kolme viskega, mida on enam kui piisav. Igaüks, kes (disk)golfi piisavalt kõrgel tasemel mänginud teab, et asi läheb pisut, ent mitte lõplikult käest, kui edumaa on jälitajate vaatenurgast lootusetu.