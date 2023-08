Piinatud geenius? Naiskonna poolt vihatud peatreener viis Hispaania koondise ajaloolise MM-kullani

Mullu septembris saatsid 15 Hispaania rahvusnaiskonna liiget alaliidule allkirjastatud teate, et nad ei soovi mängida enam peatreener Jorge Vilda käe all, sest tema meetodid mõjutavad jalgpallurite emotsionaalselt seisundit ning tervist. „Sellest tulenevalt ei pea me end praegu koondisesse valimiseks sobivateks ja palume meid kutsuda siis, kuid olukord on lahedatud,“ seisis kirjas. Juhendajat süüdistati valedes treeningmeetodites, mängijate liigses kontrollimises ning taktikalises ebapädevuses.