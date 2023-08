Kristin Tattar tõestas Eesti rahvale, miks ta on maailma parim

Valitsev maailmameister Kristin Tattar tuli lauluväljakul toimunud EM-ile kindla plaaniga – võita puuduolev Euroopa meistritiitel. Ta sai sellega hakkama. Olgugi et viimasel päeval said söödud iga kettagolfifänni närvid, siis võit on võit. „Pingelises lõpuheitluses võitmine on teistmoodi lahe. See on kinnitus mulle endale. Isegi kui seis on raske, on võimalik võitjana välja tulla. Olen jälle kogemuse võrra rikkam,“ tundis Tattar pärast finaalpäeva siirast rõõmu.