TÄNA OTSEBLOGI | Eesti võrkpallinaiskond kohtub Unibet Arenal EM-i ühe favoriidiga

Eesti naiskonnal on koduselt EM-ilt all kaks kaotust. Avamängus jäädi prantslannadele alla 0:3, laupäeva õhtul saadi ligi 4000-pealise publiku ees Soomelt napimast napim 2:3 kaotus.

Sel sajandil EM-idel kolm korda kullamatšini jõudnud ja tunamullusel Euroopa suurturniiril nelja parema sekka pääsenud Hollandil on all kaks võitu. Hollandlannad said 3:0 jagu nii Hispaaniast kui ka Slovakkiast.