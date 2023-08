Hispaania meedia: Siim-Sander Vene esindab uuel hooajal esiliiga klubi

Hispaania spordiajakirjaniku Roman Romero sõnul on Vene ja Burgos käed löönud, puudu on vaid klubi ametlik teade.

2019. ja 2020. aasta kevadel meistrite liiga võitnud ning ACB liigas esikuuikus lõpetanud San Pablo klubi selge siht on naasmine kõrgliigasse. Meeskonnaga on juba liitunud seitse uut mängijat, kelle seas on ameeriklased Micah Speight (viimati Andorra), Prince Ali (Fuenlabrada), Luke Fischer (Real Betis) ning Kongost pärit suur äär Jonathan Kasibabu (Palencia). Vene oleks klubis kaheksas uus mees.