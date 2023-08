Flora kaotas Balti liiga finaalmängus Leedu esiklubile

Sootak ütles, et hõbemedalitega täitis Flora oma miinimumeesmärgi. „Tahtsime mängida finaalis, seda me tegime, aga üldeesmärk oli ikka esikoht. Samas meil on hea meel, et saime Balti liiga mänge mängida – need on vajalikud. Kui me saaksime Gintraga igal nädalal mängida, siis poleks meistrite liiga proovikividega seoses küsimustki, mängutempo on niivõrd kvaliteetne,“ lisas ta.