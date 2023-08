Korvpalli MM-i A-alagrupp | Itaalia on suurepärases hoos, kuid oma NBA äss on igal meeskonnal

Angola

Võtmemängijad: Bruno Fernando (Atlanta Hawks, NBA), Jilson Bango (Braunschweig, Saksamaa), Silvio De Sousa (Roanne, Prantsusmaa). Angola varasemad legendid Olimpio Cipriano, Carlos Morais ja Eduardo Mingas on suurelt areenilt lahkunud ning võtmed on nüüd nooremate meeste käes. Aafrika sats sai eelmisel MM-il Itaalialt ja Serbialt suured saunad ning Filipiinidest käis nende jõud üle lisaaja järel. Võrreldes toonasega on meeskonna korvi alla kasvanud kolm eelmainitud hiidu, kellel kõigil vanust 24 või 25 eluaastat ning pikkust 208 cm kanti. Tiimi kuulsaim liige on karjääris Houston Rocketsi, Boston Celticsi ning Atalanta Hawksi vormi kandnud suur äär/tsenter Fernandes. Pealkirjas kasutatud sõna „NBA äss“ on muidugi tema puhul suur liialdus, sest pigem on tegu tubli rollimängijaga.