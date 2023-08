OTSE DELFI TV-s | Otsustav etapp. Kas Rait Ärm kordab Balti Keti velotuuril pea poole sajandi vanust saavutust?

Velotuuri lõpetab pühapäevane 157 km pikkune mõõduvõtt Leedu linna Panevežyse ümbruses. Kokkuvõttes on Ärmi edu Uhligi ees kaks sekundit, kolmas on 20-sekundilise kaotusega itaallane Filippo Fortin (Maloja Pushbikers). Viimati võidutseti Balti tuuril kahel suvel järjest aastatel 1975 ja 1976, mil parim oli lätlane Andris Jēkabsons.