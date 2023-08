OTSEBLOGI | Noah Lyles on uus sprindikuningas. Rasmus Mägi pääses MM-il kindlalt poolfinaali

100 m jooks on alati kergejõustiku MM-võistluste üks maiuspalu. Seegi kord ei pidanud pettuma. Tihedast heitlusest väljus võitjana ameeriklane Noah Lyles 9,83-ga. See on tänavuse hooaja tippmark. Botswana rahvusrekordi 9,88-ga sai hõbeda Letsile Tebogo ja sama tulemusega pronksi Suurbritannia esindaja Zharnel Hughes.