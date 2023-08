Kergejõustiku MM-il osaleb ühest silmast pime hollandlane. „Mind kutsutakse friigiks“

Paljud kutsuvad hollandlast maailma kõige jubedama välimusega sportlaseks, kuid Comenentia sellest ei hooli. „Paljud kutsuvad mind friigiks,“ rääkis ta. „Mõned küsivad minu puude kohta, mõned mitte. Mind ei huvita. See on igapäevaelu.“

Vaatamata pimedale silmale jätkas Comenentia tippspordiga. Sel hooajal püstitas hollandlane uue isikliku rekordi 78.01, mis on maailma edetabeli 11. tulemus. „Kui õnnetus juhtus, siis kartsin meeletult, milline on minu tulevik. Treeneri sõnul olen arenenud samamoodi, nagu oleks see olnud ilma õnnetuseta,“ analüüsis 27-aastane sportlane.