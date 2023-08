Emotsioonid said Tattarist viimasel rajal võitu: võitlesin pisaratega ja tunne oli kehv

Tattar läks viimasele võistluspäevale vastu 16 korvise eduga soomlanna Silva Saarineni ees ning näis, et meistritiitli võitmine on vaid vormistamise küsimus. Spordijumalal olid kõigeks teised plaanid ja korv korvi haaval hakkas eestlanna edu konkurentide ees sulama.