OTSEBLOGI | Kas Unibet Arenale tuleb täismaja? Eesti võrkpallinaiskond võõrustab EM-il suures vastasseisus Soomet

Nii Eesti kui Soome alustasid EM-i kaotusega. Eestlannad jäid kolmapäeval turniiri avamängus 0 : 3 alla Prantsusmaale, meie põhjanaabrid kaotasid neljapäeval sama skooriga Slovakkiale. Tänane mäng on mõlemale koondisele igas mõttes oluline, sest võit emmale-kummale tõstaks juba võimalusi pääseda alagrupis nelja parema hulka. Lisaks tõotab tänasest mängust tulla ka D-alagrupi publikumagnet, sest kuuldatavasti on kohale tulemas enam kui 1000 fänni ka Soomest.

„Soome viljeleb rohkem meeste võrkpalliga sarnasemat stiili,“ sõnas koondise abitreener Andres Toobal EM-i eel. „Soome on selline võistkond, keda me võiks võita. Kui mängime oma taseme välja, siis arvan, et võidame. See on põhimõtteline vastasseis.“