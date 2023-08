MK-sarjas avati transsoolistele ujujatele eraldi kategooria. „Me peaksime võistlema koos naistega!“

Nimelt teatas Rahvusvaheline Ujumisliit (FINA) kolmapäeval, et 6.-8. oktoobril Berliinis toimuval ujumise MK-etapiks luuakse transsoolistele sportlastele eraldi kategooria, kus võisteldakse täispikas basseinis 50 meetri ja 100 meetri distantsidel kõigis distsipliinides.

Et avatud kategoorias osaleda, peab sportlane kuuluma rahvusliku alaliidu alla, kuid neile antakse paindlikkust osaleda ka individuaalselt või klubi eest.

„Kui rahvusvaheline ujumisliit täpsustas eelmisel aastal meeste ja naiste klasside kohta kehtivaid reegleid, siis hakkasime looma avatud võistlusklassi,“ rääkis alaliidu president Husain Al-Musallam. „Oleme oma sõna pidanud ja eksperdid on eeskujulikult vaeva näinud, et see klass reaalsuseks muuta.“

Saksamaa ujumisliidu asepresident Kai Morgenroth lisas, et MK-etapi korraldajad on pilootprojekti üle väga õnnelikud. „Oleme uhked, et saame korraldada võistlust, kus ujujad saavad ilma takistuseta osaleda. Berliin on Saksamaa mitmekesisuse süda ja seega ideaalne asukoht, kus innovatiivset projekti läbi viia,“ sõnas Morgenroth.

Paljud transsoolised atleedid pole aga FINA otsusega sugugi rahul ning nende hulka kuulub ka kahekordne trekisõidu maailmameister Veronica Ivy.

„Otsus sunduda transsoolised naised avatud kategooriasse koos cis-sooliste meestega on ebamoraalne alguspunkt,“ vihjas Ivy Reutersile antud intervjuus, et avatud kategoorias hakkavad võistlema ka mehed. „See otsus defineerib mõistet „võrdsed, aga eraldatud“ ja on naiste suhtes väga nördimust valmistav.“

„Transnaised on seaduslikult, sotsiaalselt ja meditsiiniliselt naised. Me oleme seaduslikult, sotsiaalselt ja meditsiiniliselt naised! Me peaksime võistlema koos naistega ja rahvusvahelised spordiorganisatsioonid ei tohi seada piire, et kes on piisavalt naine,“ lisas Ivy.