DELFI FOTOD | EM-iks valmistuv Eesti koondis alistas põnevas kontrollmängus Ukraina, otsustavaks said Renee Teppani kaks ässa

Mõlemad koondised tegid matši jooksul koosseisus palju vangerdusi. Peatreener Alar Rikberg saatis platsile lõpuks 14 meest. EM-i eelsesse laagrisse jäänud mängijatest ei saanud reedel mänguaega sidemängija Robert Viiber, diagonaalründaja Valentin Kordas, nurgaründaja Stefan Kaibald ning libero Johan Vahter. Peatreener Rikberg rõhutas juba kohtumise eel, et mõlemas matšis on oodata palju vangerdusi ja katsetusi, et seejärel lõplik otsus EM-ile sõitva koosseisu osas teha. „Ses osas tahan rõhutada, et platsil olevate mängijate ja koosseisude osas ei maksa mingeid järeldusi teha või märke otsida seoses EMiga.“