DELFI POOLAS | Kapten Kullamäe: see mäng jäi teise poolaja kaitse taha

„Me polnud teisel poolajal piisavalt füüsilised, võib-olla väsisime ära. Esimesel poolajal oli kaitse veel enam-vähem korras, enda lolluste pealt neil 41 punkti visata lasta polnud väga halb. Aga teisel poolajal harutasid nad meie kaitse lahti, jäime igale poole hiljaks ja vead said kiirelt täis. Arvan, et see mäng jäi teise poolaja kaitse taha,“ rääkis Kullamäe.