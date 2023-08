EKSPERTHINNANG | Kristin Tattari esitus on olnud metsik ja märkimisväärne

Kristin Tattar on EM-i finaalpäeva eel ülimalt kindlal liidripositsioonil ning võistlus käib eelkõige temast tagapool. Kas maailma parima naisdiscgolfari muljetavaldava esitus kodupubliku ees tuleb Delfi TV-s ülekandeid kommenteerivale Markus Dvinjaninovile üllatusena? „See pole kindlasti üllatus. Ta on teinud seda sisuliselt viimased kaks aastat. Küll aga on see märkimisväärne, millise eduga ta võistlust juhib. Ta on endale välja töötanud veekindla paadi, millega sõuda EM-i tiitli poole,“ analüüsis ta.

Kõigele lisaks tegi Tattar eile enda karjääri kõige kõrgema reitinguga (1054) ringi, läbides kõik rajad vähemalt par4-ga. „See veel ka sinna otsa muidugi. Neli-viis korvi enne lõppu ma vaatasin, et see on täitsa realistlik ja miks mitte teha ka läbi aegade parim ring. Sellest viimasest jäi küll üks vise puudu, aga see on sellele vaatamata metsik,“ jätkas Dvinjaninov eestlanna mängu lahkamist. „See oli tippude tipp. Pärast eilset on üle 1050 reitinguga ringe maailmas viis tükki.“