Mis on EM-il nähtud 75-meetrise imeviske saladus? „Ma soovisin seda sisse visata“

Austerlanna tõdes Delfile antud intervjuus, et jäi suures pildis päevaga rahule. Kõige tagatipuks tabas ta 12. rajal 75 meetri pealt teele saadetud eagle´i. „See on kindlasti vise, mida mäletan kõige rohkem,“ rääkis ta.

Mis on sellise viske tabamise saladus? „Pühendumus ja enda usaldamine. Ma soovisin seda tabada. Kui ketas oli õhus, siis kartsin, et see läheb pikaks, aga siis lendas see korvi. See on lahe!“