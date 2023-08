Eesti BMX-krossi hooaeg saab nädalavahetusel piduliku punkti

Eesti BMX-krossi karikasari on läbinud uuenduskuuri ning esmakordselt ajaloos on omavahel ühendatud kahe Läänemere naaberriigi, Eesti ja Soome, BMX-krossi karikasarjad. „Nii Peetris kui Tamperes ja Tuusulas toimunud ühisvõistlused tegid nii korraldajate kui osalejate meele ütlemata rõõmsaks. Sarja esimesele osavõistlusele kogunes rekordarv naaberriigi võistlejaid. Ka olid need ühed läbi aegade suurimad võistlused Eestis, kus rajale tuli ligikaudu 160 ratturit nii kodumaalt kui naabrite juurest Soomest ja Lätist,“ rõõmustab võistluste peakohtunik ja karikasarja eestvedaja Jaan Lajal suurepärase koostöökogemuse üle.