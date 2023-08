Venemaa jalgpallur võttis treeningule kaasa granaadi. „Rõõmul polnud piire!“

Venemaa meediaväljaandele Championat antud intervjuus tunnistas jalgpallur, et tegi võistkonna treeningul välkgranaadiga „kahjutu nalja“.

Frolovi sõnul oli granaat plastikust ja maksis 500 rubla. „Seda saab poodidest osta. Tõmbad päästikut, viskad ja see plahvatab ereda valgusega. See on tavaliselt ohutu, aga inimesed kardavad seda,“ rääkis Frolov.