Discgolfi EM-i avapäeval ajalugu teinud 15-aastane Egert Hütt: see päev jääb kauaks meelde

Hütt läbis avapäeval esimese ringi 18 rada tulemusega 13 alla par'i, mängides reitingu järgi (1087) läbi aegade parima ringi, mis Eesti discgolfarid kunagi on mänginud. Eile sai Hütt tulemuseks -2 ehk kui avapäeval sooritas ta 49 viset, siis teisel 60. Täna oli tulemus veel nelja viske võrra kehvem (+2), kuid suurt pilti vaadates pole veel katki midagi.

Juunioride arvestuses on kolmikjuhtimine soomlastel Onni Ruusunenil (-20), Onni Arminenil ja Elias Luukkonenil (mõlemal -17). Hütt on langenud tulemusega -13 liidrikohalt neljandaks. Ruusunen läbis täna raja skooriga 9 alla par'i ja kerkis kaks kohta, Arminen (-3) säilitas koha ja Luukkonen (-6) kerkis ühe koha võrra.

Hütist ühe viske kaugusel on viiendal kohal Roland Kõur (-12), kes hoidis seda positsiooni ka päeva alustades. Homme peetakse viimane neljas ring.

„Esimene päev jääb kauaks meelde. Kajastus läks päris suureks. Vaatasin, et igal pool oli üleval. Endal oli ka päris hea enesetunne,“ muljetas Hütt. „Kõik õnnestus tol päeval üle ootuste hästi. Õnne oli väga palju. Kõik, mis tahtsin, tuli välja ja natuke isegi rohkem.“

„Täna tuli see ring päris raskelt. Algas väga õnnetult. Kaks korda rullus ketas OB-alast välja (kui ketas lahkub väljakupiiridest, tuleb OB-ala äärest sooritada uus vise - G.L). Ei saanud hea tundega rajale. Sealt edasi läks kõik allamäge. Suurt põhjust sellel polnudki. Lihtsalt mõned lollused lipsasid sisse - putieksimused ja halvad drive'id. Üldpildis võib rahul olla.“

„Midagi pole kadunud. Homme on uus päev. Teen mänguplaanis natuke muudatusi. Tuleb ründama hakata!“ lisas Hütt, kes veedab tänase pärastlõuna ja õhtu ilmselt koondisekaaslastele kaasa elades.

Esimese päeva tähelepanuväärne tulemus kasvatas ilmselt ka publikuhuvi Hüti vastu. „Praegu on tõesti päris palju inimesi [mind] vaatamas, aga olen pingega harjunud. Mind ei häiri, kui rahvas raja ääres on. Mõnel putil võib raskem olla, kui keegi korvi taga askeldab, aga üldiselt see mind ei sega,“ ütles ta.