KOMMENTAAR | Kergejõustiku MM. Nigeerlanna dopingumustkunst, enneolematu kümnevõistlus ja üllatusesineja Miller-Uibo

Tänavu pole ta nii kiire olnud, küll aga sattus tähelepanu keskpunkti seoses dopinguskandaaliga. Nimelt määrati talle võistluskeeld, kuna naine pole olnud dopinguküttidele kolmel korral kättesaadav. Mõnda aega oligi Amusan võistlustelt eemal, kuid nüüd on ta saavutanud juriidilise võidu, kuna väidetavalt ei ole need kolm korda olnud 12 kuu sees. Täpseid detaile pole veel avaldatud, ent karistuse määranud AIU (Athletics Integrity Unit) on öelnud, et on otsuses väga pettunud. Amusan on teinud justkui mustkunsti ja dopingupleki maagiliselt eemaldanud – aga kuidas?