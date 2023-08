Austria koondise kaubikusse murti sisse, tiimi parim discgolfar võistleb Tallinnas laenatud varustusega

Austria koondise kapten Stanislaus Amann rääkis Delfile, et tiim ööbib kesklinna lähedal korteris ning vargus avastati kolmapäeva hommikul kell 7. EM-i korraldajate sõnul juhtus see Kadriorus Vilmsi pargi parklas. Usutavasti polnud tegu sihiliku vargusega, sest väliselt näeb Austria koondise auto välja tavalise valge ehitusfurgoonina.

Kõige suuremat kahju kannatas Austria koondise parim meesmängija Laurenz Schaurhofer, kellelt pandi pihta sisuliselt kogu võistlemiseks vaja minev varustus ketastest tossudeni. Spordirõivaid ja jalatseid läks varaste saagiks ka tiimi taustajõududelt.

„Palju asju läks kaduma. Arvame, et 2000-3000 euro väärtuses. Peame ka kaubikul lukud parandama. Auto ise pole õnneks katki, aga seda on ikkagi palju...“ nentis Amann, suhtudes juhtunusse siiski rahulikult. „Käisime ka politseis ütlusi andmas ja ootame vastust kindlustusest - äkki õnnestub rahaliselt midagi päästa.“

Amann tänas korraldajaid kiire reageerimise eest: „Selliseid asju võib juhtuda. Meiega juhtus see esimest korda üldse. Kahetsusväärne on see kindlasti, aga kedagi süüdistada küll ei ole. Korraldajad on olnud ülimalt abivalmis. Kohe, kui nad sellest kuulsid, üritati meid aidata ning sellega tegelemine on meile võimalikult lihtsaks tehtud.“

Kuidas on vahejuhtum mõjutanud Schaurhoferi võistlust? Kohe kolmapäeva hommikul hangiti talle korraldajate abiga uued tossud, kettad ja kott. Kahe ringi järel (tänane ring on alles ees) hoiab ta 39. kohta, olles 36 rada läbinud tulemusega -1. Et pääseda homme mängitavale viimasele ringile, peab ta täna õhtuks jääma paremusjärjestuses esimesse poolde ehk 46 parema sisse. Esikümme jääb austerlasest üheksa viske kaugusele.

„Põhiline kahju on ikkagi see, et mängija on harjunud oma ketastega pikka aega mängima. Mingit mõju see ikka avaldab, kui sa võõra kettaga üritad teha mingit teatud viset. Harjutuspäevi tal ju enam ei jäänud,“ arvas EM-i üks korraldajatest Matthias Vutt.

Austria tiimi juhi arvates pole Schaurhoferi võistlus varguse tõttu liiga palju kannatanud. „Raske öelda, kuidas see mõjutas... Ta mängib küll teiste ketastega, aga tunneb end nendega mugavalt ning on mänginud seni üle oma reitingu. Loodame, et tal õnnestub viimasele ringile pääseda,“ sõnas Amann.