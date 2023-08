Meeskond koos! BC Kalev/Cramo sai viimase pusletüki uueks hooajaks paika

„Desonta ilmus vaatevälja alles nädal tagasi ja on oma tüübilt täpselt selline mängija, keda otsisime. Ta on atleetlik, väga hea 1-1 kaitses perimeetril ja rünnakul hea läbimurdja, kes on võimeline ise skoorima ja teistele viskeid looma,“ kirjeldas meeskonna peatreener Heiko Rannula värskeimat täiendust pressiteate vahendusel. „Tal on ka piisavalt kogemusi tugevates liigades ning eurosarjades ja näen temas kindlasti meeskonna ühte liidrit.“