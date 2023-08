Sportlaskarjääri lõpetanud vanameister Rait Rikberg leidis uue väljakutse peatreenerina

„Ta on Eesti võrkpallikoondise üks alustalasid ja elav legend. Ühtlasi on ta Eesti mitmekordne meister ning lõpuks ometi (pärast mitut aastat oma koondise- ja klubivõrkpalluri karjääri lõpumõtteid mõlgutades) otsustas 40-aastane sportlane ketsid varna riputada ja hakata kätt proovima treeneriametis,“ seisis klubi pressiteates.

„Eesti Maaülikool/Structura võistkond on tema peatreeneriks hakkamise järgselt väga põnevil ning mängijad on kindlad, et ta suudab oma mängijakogemusega anda väga palju, et võistelda esiliigas medalile ja kukutada seal vankumatult püsinud Tallinna Ülikooli võrkpallivõistkond,“ lisas klubi. „Uus hooaeg saab olema väga põnev ning meie oleme valmis!“

„Ei ole igatsust tundnud. Vennaga (Alar Rikberg, Eesti koondise peatreener - K.R.) olen sellest päris palju rääkinud, mis ta koondisega teeb ning ühe korra käisin isegi saalis neid vaatamas, aga sellist tunnet küll pole, et teeks ühe või kasvõi pool hooaega veel,“ rääkis Rikberg lahkumismängu eel Delfile, et platsile ta mängijana tagasi ei kipu. „Loodetavasti ei tule ka. Usun, et minu aeg sai läbi. Andsin endast nii nii koondises kui klubis nii palju kui võimalik ja nüüd on teiste kord. Süda on rahul.“