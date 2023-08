OTSEBLOGI POOLAST | Ühe põhimeheta mängiv Eesti korvpallikoondis heitleb OM-valikturniiri poolfinaalis võõrustajatega

Eesti koondise resultatiivseim mängija on eelvalikturniiril olnud Artur Konontšuk, kes on visanud keskmiselt 12,3 punkti. Kaspar Treier on toonud 10,7 punkti ning Sander Raieste 8,7 punkti ja 7,7 lauapalli. Kristian Kullamäe arvel on seni 6,7 punkti ja 6,3 korvisöötu.