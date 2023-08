Kas inglannad MM-i finaali viinud hollandlannast saab tulevikus meestekoondise peatreener? „Ta on selleks täiesti võimeline“

53-aastane hollandlanna on käimasoleval naiste jalgpalli MM-il tüürinud Inglismaa naiskonna esmakordselt finaali. Poolfinaalis võõrustaja Austraalia 3:1 seljatanud Inglismaa läheb pühapäevases kullamatšis vastamisi Hispaaniaga.

Endisest jalgpallurist Wiegmanist on saanud naiste vutimaailma üks hinnatumaid treenereid. Mullu krooniti Inglismaa koondis tema käe all Euroopa meistriks ning pühapäeval avaneb võimalus võita ka ajalooline MM-tiitel. 2017. aastal tüüris Wiegman Hollandi koondise Euroopa meistriks ning kaks aastat hiljem jõudis ta kodumaa koondisega MM-finaali, kus tuli tunnistada ameeriklannade paremust.

Tiitlikaitsja USA jaoks said tänavused mamaailmameistrivõistlused läbi juba kaheksandikfinaalis, kui penaltiseerias jäädi alla Rootsile, kes hakkab pronksi nimel heitlema Austraaliaga. Sel nädalal astus ametist tagasi USA peatreener Vlatko Andonovski ning välismeedias spekuleeritakse, et ameeriklannade uueks juhendajaks võib saada just Wiegman.

Inglismaa jalgpalliliidu tegevjuht Mark Bullingham rääkis aga variandist, et Wiegmanist võiks tulevikus saada hoopis Inglismaa esindusmeeskonna peatreener. „Inimesed räägivad alati parimast mehest või inglasest sellele kohale. Meie vastus on alati, et parim inimene peaks saama selle koha,“ vahendas ESPN Bullinghami sõnu.

„Sarina on teinud suurepärast tööd ja loodetavasti jätkab ta nii veel pikalt. Sarina saaks jalgpallis teha kõike, mida tahab,“ jätkas jalgpalliametnik. „Kui ta ühel hetkel otsustab meeste jalgpalli edasi liikuda, siis see oleks huvitav arutelu. Usun, et ta on täiesti võimeline selleks.“

Bullingham lisas, et tingimata ei peaks meestekoondise peatreener olema mees. „Kas ma arvan, et jalgpall on teistest maas seoses sellega, kui palju kohti tipptasemel naistreeneritele jagub? Jah, arvan küll. Kas arvan, et Sarina saaks jalgpallis igal positsioonil hakkama? Jah, arvan küll.“

Inglismaa meeskonda juhendab Gareth Southgate, kelle leping alaliiduga kehtib 2024. aasta EM-i lõpuni. Southgate'i käe all jõudsid mehed viimatisel EM-il finaali, kus jäädi alla Itaaliale. Katari MM-il jäi inglaste laeks veerandfinaal. Inglismaa meestekoondis on ajaloo jooksul võitnud ühe tiitli, kui 1966. aastal krooniti britid maailmameistriteks.