Korvpallur Oliver Suurorg vahetas Tartu särgi Viimsi vastu

„Mul on hea meel liituda oma kasvatajaklubiga ja ootan uut hooaega Viimsi meeskonnas, sest siin on väga head tingimused arenemiseks. Soovin panustada meeskonna edusse ja ootan mängimist Viimsi publiku ees,“ ootab Oliver Suurorg uue hooaja algust.

Peatreener Valdo Lips on selle täienduse üle väga-väga rahul. „Alustades Eesti-Läti liigas oma viiendat hooaega, on Oliver meie võistkonna üks kogenumaid mängijaid. Oleme Oliveri tahtnud oma esindusvõistkonda igal hooajal, kui oleme siin liigas mänginud. Isiklikult olen temaga koos töötanud noorteklassis, sest tegemist on meie oma klubi kasvandikuga. Oliveri näol ootame suurt panust nii rünnaku organiseerimisel, punktide toomisel, kui kaaslastele olukordade loomisel. Oliver saab olema võistkonna liider nii väljakul kui riietusruumis,“ ütles peatreener.

„Nii nagu pühapäeval ja teisipäeval oli kõikidel Viimsi fännidel uhke vaadata Sanderi ja Hugo mängu Eesti koondise eest, siis sama suur rõõm on tervitada Oliveri tagasi kasvatajaklubis. Oliver on olnud meie radaril mitmel suvel ja oli sel suvel meie target number üks. Olen väga rahul, et hoolimata kogu turbulentsist mis meie ümber valitsenud on, saime Oliveriga kiiresti kokkuleppel ja mängija meid usaldas. Nii samuti usaldame meie Oliveri, et temast saab kindlasti üks meeskonna liider, nii väljakul kui platsiväliselt,“ lisas meeskonna tegevjuht Tanel Einaste.