ERISAADE | Aivar Pohlak endise koondise raudvara karmist tagasisidest treenerite koolituse kvaliteedile: võtame sellist kriitikat väga tõsiselt

Eesti klubid pidasid tänavu eurosarjas kümme mängu, millest kaotati üheksa ja viigistati üks (Paide Linnameeskonna 0 : 0 Fääri saarte klubiga B36). Väravate vahe jäi neis matšides 2 : 20. Sealjuures jäid Eesti ründajad kuivale, mõlema värava autor oli FCI Levadia leegionär Ernest Agyiri, kes on tänaseks Eestist lahkunud.

Pohlak tunnistas „Erisaatele“, et Eesti klubide eurokaotused tekitavad paratamatult ebameeldiva emotsiooni ning tõi välja EJL-i poolt juurutavad loogikad, mis võiksid tulevikus teha meie klubid Euroopas konkurentsivõimelisemaks.

Viimastel nädalatel on avalikus ruumis, eriti just endiste jalgpallurite ja preaguste treenerite poolt, palju kriitikat saanud Eesti jalgpalli noortetöö ja treenerikoolituste kvaliteet. Ühe karmima tagasisidega tuli 9. augustil Õhtulehe veergudel välja Indrek Zelinski, kes ütles: „Jalgpalliliidu treenerikoolituste tase on ülinõrk. Isegi Pro-kursusel mõtlesin: mida ma siin teen? Ma tahtnuks sealt saada tõeliselt väärt teadmisi ja keerukat väljakutset, aga sain väga kiiresti ja lihtsalt paberi.“