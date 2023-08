Discgolf´i EM-i korraldajad loodavad 2025. aastaks tuua Tallinnasse maailma suurima turniiri: tagasiside võistlusele on 30 punkti 10-st

„Eile tekkisid külmavärinad, kui esimene sportlane laulukaare alt mängu alustas. Sama tunne tekkis siis, kui Kristin Tattar rajale peale läks. See on äge!“ rääkis Rogov Delfi sporditoimetusele ning tunnistas, et ainus kartus on tuule ees, mis võib piirdeaiad maha puhuda. „Muus osas oleme võtnud selle ajaga maksimumi. Ainuke asi on tuul. Jah, mängijate vaatevinklist lisab see põnevust, aga kuna meil on 4,4 kilomeetrit piirdeaedu, siis tekitab see peavalu. Oleme täna juba pidanud siin tulekahjusid kustutama. Loodame, et kõik peab vastu,“ analüüsis ta.