Premium liiga ausa mängu arvestust juhib Paide Linnameeskond

Eesti Jalgpalli Liidu liigade arendusosakonna juhataja Veiko Soo sõnul on hooaja lõpus välja antav ausa mängu diplom oluline, sest see tunnustab võistkondi austuse eest kohtunike, vastaste ja mängu vastu. „Ausa mängu diplom on võistkonnale ääretult oluline, sest see väärtustab tulemuse kõrval ka viisi, kuidas selleni jõuti,“ ütles Soo.